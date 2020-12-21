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Успеть до локдауна: в Британии пара организовала свадьбу за два часа до начала карантина

21 декабря, 03:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из-за коронавирусного карантина бракосочетание переносили трижды

В Лондоне (Великобритания) пара за несколько часов до начала карантина из-за COVID-19 перепланировала свою свадьбу и провела бракосочетание за два часа до начала локдауна четвертого уровня, объявленного с полуночи воскресенья.

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Об этом сообщает BBC.

Свадьба была запланирована на 20 декабря, но в субботу премьер Британии Борис Джонсон объявил о введении особо жесткого карантина из-за ситуации с мутировавшим штаммом коронавируса.

Следует отметить, что изначально бракосочетание 31-летней Хлои и 29-летнего Джейми Коллинзов должно было пройти 6 сентября в загородном поместье с участием 130 гостей, но тогда его отменили из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а затем еще дважды переносили (на 22 ноября и 20 декабря) по той же причине.

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"Наши сердца просто упали, когда Борис Джонсон объявил в субботу, что в воскресенье начнется новый карантин", - поделилась Хлоя Коллинз.

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Но в этот раз пара решила, что далее тянуть некуда и за пару часов организовала и провела свадьбу в синагоге Edgware United Лондона – бракосочетание состоялось в 22:00 по местному времени в субботу, 19 декабря.

По правилам действующего на тот момент карантина третьего уровня, Коллинзы смогли позвать на свадьбу 15 гостей, но "более 100 человек вошли в Zoom, чтобы наблюдать за нами".

Отметим, согласно введенным с полуночи 20 декабря правилам четвертого уровня, бракосочетания разрешены только в "исключительных обстоятельствах", например, если один из партнеров смертельно болен.

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Великобритания Лондон свадьба карантин мутация коронавирус локдаун
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