Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Протест в Минске: белорусы "приветствуют" автозаки флагами и громкой музыкой (фото, видео)

13 декабря, 11:20

Ольга Литвин Ольга Литвин

Белорусы заблаговременно выходят на "Марш народного обвинения"

Сегодня в Беларуси на 12:00 запланирован "Марш народного обвинения".

Реклама

Об этом сообщают telegram-каналы Onliner, TUT.BY і Беларусь головного мозга.

На утреннюю акцию солидарности уже вышли жители домов на Грушевке и Розы Люксембург.

Автозаки и бусы с милицией тоже не отстают. Их видели в разных точках города: в студенческой деревне на Дзержинского, на улицах Кальварийской и Орловской.

Реклама

В тренде
Навального пытались повторно отравить перед Берлином – Times

Жители белорусских городов заранее выходят на воскресную прогулку с флагами и скандируют "Жыве Беларусь!". Спецтехнику же приветствуют красно-зелеными флагами и громкой музыкой.

Читайте также: Кулеба рассказал, стоит ли вводить экономические санкции против Беларуси

Напомним, в прошлое воскресенье в Беларуси на "Марше свободы" задержали 322 человека.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней. Этот срок необходим для подготовки к новым выборам.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь автозак воскресенье
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фото
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять