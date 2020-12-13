Протест в Минске: белорусы "приветствуют" автозаки флагами и громкой музыкой (фото, видео)

Сегодня в Беларуси на 12:00 запланирован "Марш народного обвинения".

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Об этом сообщают telegram-каналы Onliner, TUT.BY і Беларусь головного мозга.

На утреннюю акцию солидарности уже вышли жители домов на Грушевке и Розы Люксембург.

Автозаки и бусы с милицией тоже не отстают. Их видели в разных точках города: в студенческой деревне на Дзержинского, на улицах Кальварийской и Орловской.

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Жители белорусских городов заранее выходят на воскресную прогулку с флагами и скандируют "Жыве Беларусь!". Спецтехнику же приветствуют красно-зелеными флагами и громкой музыкой.

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Напомним, в прошлое воскресенье в Беларуси на "Марше свободы" задержали 322 человека.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней. Этот срок необходим для подготовки к новым выборам.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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