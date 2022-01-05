Увозят сожженные полицейские машины. В Казахстане убирают улицы после ночных протестов (фото)

В Алма-Ате произошли особенно жесткие столкновения силовиков с протестующими

Протестующие жгли автомобили полиции, чтобы выразить недовольство. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Казахстане после ночных протестов убирают крупнейший город страны Алма-Ату. С улиц увозят побитые и сожженные полицейские машины.

Об этом сообщают РИА Новости.

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Ситуацию в городе военные взяли под контроль под утро. На улицы были выведены военные и бронетехника.

Также в Алма-Ате ввели чрезвычайное положение на 2 недели – до 19 января, оно предполагает среди прочего комендантский час, закрытие города и региона на въезд и выезд, изъятие оружия и проведение личных досмотров.

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С улиц Алма-Аты убирают сожженные полицейские машины. Фото: РИА Новости

Последствия протестов

За ночь массовых протестов по всей стране в столкновениях пострадали 95 силовиков, были повреждены 37 служебных автомобилей, по 13 фактам хулиганства и нападений возбуждены уголовные дела, задержаны более 200 человек.

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