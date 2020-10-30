Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Уйдут как минимум без рук": Лукашенко снова угрожает белорусам

30 октября, 12:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Участников протестов больше не будут "брать в плен"

В Беларуси силовики не только продолжат врываться в квартиры граждан в поисках демонстрантов, но и ужесточат репрессии в отношении протестующих против 26-летнего правления Александра Лукашенко.

Реклама

Об этом, как сообщает БелТА, заявил сам Лукашенко на встрече с сотрудниками Министерства внутренних дел страны.

Читайте также: Настоящая революция в Беларуси. Пять признаков и возможные последствия

"Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", – сказал он.

Непризнанный Украиной президент Беларуси заявил, что демонстранты переступили "красные линии"

В тренде
Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы
Реклама

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук", – добавил он.

Лукашенко отметил, что "отступать некуда, и мы отступать не собираемся".

Напомним, накануне он предложил усилить народные дружины по обеспечению правопорядка бывшими военнослужащими, а также предоставить им оружие.

Кроме того, как уже сообщалось, Лукашенко обвинял организаторов протестов в том, что они работают по методичке цветных революций, а также в том, что они представляют террористическую угрозу.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой
Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофойДругие страны
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с АзербайджаномДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять