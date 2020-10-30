"Уйдут как минимум без рук": Лукашенко снова угрожает белорусам

Участников протестов больше не будут "брать в плен"

В Беларуси силовики не только продолжат врываться в квартиры граждан в поисках демонстрантов, но и ужесточат репрессии в отношении протестующих против 26-летнего правления Александра Лукашенко.

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Об этом, как сообщает БелТА, заявил сам Лукашенко на встрече с сотрудниками Министерства внутренних дел страны.

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"Те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", – сказал он.

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"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук", – добавил он.

Лукашенко отметил, что "отступать некуда, и мы отступать не собираемся".

Напомним, накануне он предложил усилить народные дружины по обеспечению правопорядка бывшими военнослужащими, а также предоставить им оружие.

Кроме того, как уже сообщалось, Лукашенко обвинял организаторов протестов в том, что они работают по методичке цветных революций, а также в том, что они представляют террористическую угрозу.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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