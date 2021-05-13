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Уже стянули войска. Израиль готов к наземной операции в секторе Газа

13 мая, 12:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Израильские военные готовятся к наземной фазе военной кампании, план сегодня передадут руководству Генштаба

Израильские военные. Фото: REUTERS/NIR/ZWO

Израильские военные. Фото: REUTERS/NIR/ZWO

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит наземную операцию в секторе Газа. План такой операции поступит на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави в течение дня

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Об этом сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Хидай Зильберман, передает The Jerusalem Post.

К границам сектора уже переброшены несколько бригад:

  • десантники;
  • пехота;
  • бронетанковые подразделения.

За последние сутки армия усилила обстрелы целей ХАМАС в Газе.

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По словам израильских военных, удары наносятся максимально точно, местное население получает заблаговременные предупреждения о точках, куда будет нанесен удар.

В ЦАХАЛ считают, что многие гражданские объекты в Газе ХАМАС использует в военных целях.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за атаки на израильские города палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" "заплатят кровью". Израиль уже уничтожил десятки террористов и их объектов и намерен продолжать наступление.

Блее подробно о ситуации читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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