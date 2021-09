В Афганистане закрыли министерство по правам женщин

В Афганистане теперь нет министерства по делам женщин. Талибы приняли решение создать на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращения пороков.

Об этом сообщает BBC.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/odVd4avdHx