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В Афганистане закрыли министерство по правам женщин

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
18 сентября, 14:04
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"Полиция нравов" следит за выполнением норм шариата. Всех, кто нарушал правила, жестко наказывали
Дальнейшая судьба женщин не известна. На здании министерства уже установили табличку с новым названием. Коллаж: "Сегодня"
Дальнейшая судьба женщин не известна. На здании министерства уже установили табличку с новым названием. Коллаж: "Сегодня"

В Афганистане теперь нет министерства по делам женщин. Талибы приняли решение создать на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращения пороков.

Об этом сообщает BBC.

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Такое ведомство уже работало ранее, в 1990-х годах, когда талибы руководили Афганистаном. Его основной задачей было введение строгих религиозных доктрин, касающихся исламского порядка. Также министерство выработало целый ряд ограничений, касающихся прежде всего женщин.

Они отвечали за работу "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата. Все, кто нарушал правила: пороли, били, им ампутировали конечности, или приговаривали к публичным казням.

Талибан призвал учеников и учителей мужского пола вернуться в школу

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Ранее мы сообщали, что Министерство образования Талибана заявило, что ученики с 6 по 12 класс и учителя мужского пола должны вернуться в школы с ближайшей субботы, 18 сентября.

Заявление, опубликованное в Facebook не касалось девочек, а отсутствие указаний подчеркивает обеспокоенность тем, что талибы могут наложить ограничения на девочек и женщин.

Как развивались события в Афганистане

  • 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
  • Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
  • 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.

Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти
Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти

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Напомним, что американская разведка заявила, что "Аль-Каида" может пойти на новые теракты в США.

Также напомним, что талибы провели первые казни: закон шариата в действии (видео).

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