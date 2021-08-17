В Афганистане на частной базе оказались заблокированы 12 украинцев

Талибы сменили охрану на одной из баз в Кабуле, где живут украинцы и другие иностранцы, и требуют сдать оружие, еды и воды людям хватит еще на неделю

На базе в Кабуле, где находятся украинцы, талибы выставили свою охрану / коллаж "Сегодня"

В захваченной талибами столице Афганистана Кабуле на одной из баз оказались заблокированными 12 граждан Украины. Воды и еды им хватит еще примерно на неделю, а сменившие охрану боевики требуют сдать оружие.

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Об этом рассказал один из заблокированных на базе украинцев, прилетевший по работе в Афганистан незадолго до взятия Кабула, в комментарии изданию Obozrevatel.

По словам мужчины, всего на охраняемой базе около 400 человек, среди которых, помимо 12 граждан Украины, британцы, румыны, болгары, грузины и индусы. Он объяснил, что на таких частных базах по типу отеля в Афганистане обычно живут иностранцы.

Что происходит на захваченной базе

Украинец отметил, что пока талибы не проявляют агрессии, однако заменили охрану базы на свою и постоянно требуют сдать оружие.

"Если на это (сдачу оружия. – Ред.) пойдем, что будет потом – большой вопрос. В любом случае сейчас мы не может улететь из Кабула. Отсутствие самолетов – одна из проблем. Другая, не менее серьезная, эвакуация с базы в аэропорт", – рассказал он.

Украинец уточнил, что нет транспорта, на котором можно было бы добраться в аэропорт, дороги контролируются талибами, правда они обещали пропускать.

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Собеседник издания также рассказал, что электричество и связь на базе пока есть,а воды и еды хватит примерно на неделю.

Знают ли в украинском МИД

В украинском МИД знают, о заблокированных на базе 12 украинцах, дипломатам отправили письма со списком украинцев и копии паспортов, также они выходят на связь.

Но во внешнеполитическом ведомстве пока не могут как-то повлиять на ситуацию и обещают искать варианты вывезти украинцев из Кабула, возможно, при участии других европейских стран.

Тем временем в соцсетях появилось видео, которое сняли украинцы из частной военной компании, работавшей в Афганистане, на котором видно, как талибы выпускают из тюрьмы заключенных, видимо, сидевших за терроризм.

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Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в аэропорту Кабула сейчас находится украинский самолет, который должен эвакуировать из страны наших граждан, но пока он не может вылететь. Также неизвестно, когда в ближайшее время сможет прибыть в Афганистан новый эвакуационный самолет за украинцами.

Накануне на украинском самолете из Кабула (Афганистан) специальным рейсом вылетело около 80 человек, из которых только 8 украинцев, а остальные – граждане других государств.