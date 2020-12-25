Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Афганистане террористы убили известную правозащитницу и ее брата

25 декабря, 03:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На них напала группа боевиков

В четверг, 24 декабря, в Афганистане боевики убили известную правозащитницу, которая поддерживала женщин, Фрешту Кохистани. Также был убит и ее брат.

Реклама

Об этом сообщает МВД Афганистана, передает ToloNews.

Убийство произошло в селе в провинции Каписа. Группа боевиков на мотоцикле совершила нападение на Кохистани, в результате чего она погибла.

Ее брату нанесли серьезные ранения, его доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь.

В тренде
Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Недавно мы писали, что афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, который входил в список самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований США.

Реклама

Мы также сообщали, что Коалиция под руководством США, поддерживаемая иракским правительством, уничтожила три укрытия Исламского государства (ИГИЛ) в результате авиаудара в северных регионах Ирака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Афганистан убийство боевики
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещено
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещеноДругие страны
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писать
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять