Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность

В Афганистане в результате взрыва автомобиля у местного отделения полиции в городе Гор в центральной части страны погибли по меньшей мере 14 человек, 119 человек получили ранения.

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Об этом сообщил директор местного госпиталя, передает "Радио Свобода".

В местной полиции сообщили, что все погибшие были гражданскими, а среди раненых – 35 силовиков.

Никто из террористических организаций пока не взял на себя этот теракт, офис губернатора провинции подозревает группировку "Талибан".

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Отметим теракт был осуществлен в день мирных переговоров в столице Катара Дохе афганского правительства с "Талибаном".

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Напомним, подразделения российской военной разведки подозревают в том, что они тайно предлагали боевикам, связанным с "Талибаном", деньги за убийство военных из состава международной коалиции в Афганистане, в том числе из США.

Мы также сообщали, что сотрудники специальных сил Афганистана ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки "Исламское государство" Абдуллу Оракзая.

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