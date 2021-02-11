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В Афинах полиция жестко разогнала студенческий протест

11 февраля, 05:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Силовики применили слезоточивый газ

В Афинах полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей на центральной афинской площади Синтагма вблизи парламента.

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Как сообщает портал Newsit, греческая полиция применила слезоточивый газ.

Студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы Греции, а затем прошли колонной к парламенту, протестуя против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.

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Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло небольшое столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.

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Напомним, в Мьянме, где произошел госпереворот, набирают обороты протесты – в разных уголках страны на митинги в воскресенье вышли десятки тысяч человек. Люди говорят, что они не хотят жить при военной диктатуре, и требуют освободить задержанного лидера Аунг Сан Су Чжи.

Как сообщали ранее 31 января в России проходили акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.

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протесты студенты полиция Афины
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