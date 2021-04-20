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В Албании мужчина порезал людей в мечете

20 апреля, 01:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мирные жители блокировали мужчину в мечети до приезда полиции, после нападения нападавшего задержали

В понедельник, 19 апреля, в Албании 34-летний мужчина с ножом напал на людей в мечети. Пять человек в возрасте от 22 до 35 лет пострадали.

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Об этом сообщает АР.

Происшествие случилось в столице Албании Тиране.

Известно, что мирные жители блокировали мужчину в мечети до приезда полиции. Имя нападавшего – Рудольф Николли. Он вошел в мечеть и ранил пять человек ножом. Сейчас нападавший задержан.

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Ранее в Соединенных Штатах мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине в городе Боулдер (штат Колорадо), а затем расстрелял прибывших на вызов полицейских. Погибли 10 человек.

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Также мы сообщали, что в Чикаго на вечеринке открыли стрельбу, пострадало по меньшей мере 15 человек, двое из них погибли на месте.

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Албания мечеть нападение
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