В Албании застрелили нарушителя комендантского часа: глава МВД уволился

Министр внутренних дел Албании Сандер Леша подал в отставку на фоне масштабных протестов, которые охватили столицу страны Тирану из-за убийства полицейским 25-летнего Клодиана Раши.
Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".
Как утверждают друзья Раши, утром 8 декабря он вышел из квартиры, чтобы купить пачку сигарет и на момент гибели не был вооружен.
Но у полиции другая версия. Якобы инцидент произошел во время комендантского часа, а сам мужчина не реагировал на требование остановиться и держал предмет похожий на оружие.
Полицейский открыл огонь, в результате чего албанца госпитализировали и в больнице он умер.
На данный момент правоохранитель арестован – его обвиняют в "убийстве с превышением необходимой защиты".
После случившегося на улицах Тираны начались беспорядки. Протестующие предприняли попытку штурма здания тамошнего МВД, а также бросали камни в полицейских, крушили припаркованные авто и поджигали мусорные баки.
Кроме того, они подожгли большую новогоднюю елку перед резиденцией премьер-министра Эди Рамы.
Напомним, что с 11 ноября в Албании действует комендантский час – с 22:00 до 6:00 гражданам запрещено покидать свои дома.
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