В Амстердаме назначили нового судью по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью по продолжающемуся седьмой год судебному делу о так называемом скифском золоте, которое ранее хранилось в Крыму, а после оккупации полуострова остается в Нидерландах, куда экспонаты привезли на выставку в 2014 году.

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Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, передает "Крым.Реалии".

"Мы можем подтвердить, назначение судьи произошло, теперь может продолжиться рассмотрение нашей апелляции. Мы планируем передачу нашего представления на рассмотрение суда в ближайшее время и надеемся, что новые слушания по существу дела будут назначены уже скоро, максимум через несколько месяцев", - сообщила Джеппар.

В то же время, российское ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Марьяма ван Пулгейста сообщило, что нового судью зовут Джерард Левин.

Напомним, в конце октября Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей по делу о принадлежности артефактов – Д. Дж. Оранье, который ранее представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ЮКОСа и тесно сотрудничал с адвокатами, которые сейчас работают с крымскими музеями.

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Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником для экспонирования в Музее Алларда Пирсена в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".

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