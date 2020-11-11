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В Англии медсестру обвинили в убийстве восьми младенцев и попытке убить еще 10

11 ноября, 23:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Женщину арестовывали три раза

В Великобритании медсестре Люси Летби предъявили обвинение в убийстве восьми младенцев.

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Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Летби впервые была задержана полицией Чешира в 2018 году после резкого роста числа смертей в больнице.

По информации полиции, Люси Летби предъявили обвинение в убийстве восьми младенцев и в покушении на убийство 10 детей.

Выпускница Честерского университета была сотрудницей женской больницы Ливерпуля. Ее повторно арестовали в 2019 году и затем в начале этой недели.

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Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

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Полиция начала расследование после того, как в больнице сообщили о резком росте смертности в период с марта 2015 года по июль 2016 года – на 10% выше среднего.

После проведенного внутреннего расследования выяснилось, что недоношенные дети умерли в результате сердечной и легочной недостаточности, но их было невозможно реанимировать.

В отчете также говорилось, что у младенцев после смерти на руках и ногах были необычные пятна. Однако как они появились – пока неизвестно.

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