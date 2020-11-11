В Англии медсестру обвинили в убийстве восьми младенцев и попытке убить еще 10

В Великобритании медсестре Люси Летби предъявили обвинение в убийстве восьми младенцев.
Об этом сообщает Daily Mail.
30-летняя Летби впервые была задержана полицией Чешира в 2018 году после резкого роста числа смертей в больнице.
По информации полиции, Люси Летби предъявили обвинение в убийстве восьми младенцев и в покушении на убийство 10 детей.
Выпускница Честерского университета была сотрудницей женской больницы Ливерпуля. Ее повторно арестовали в 2019 году и затем в начале этой недели.
Полиция начала расследование после того, как в больнице сообщили о резком росте смертности в период с марта 2015 года по июль 2016 года – на 10% выше среднего.
После проведенного внутреннего расследования выяснилось, что недоношенные дети умерли в результате сердечной и легочной недостаточности, но их было невозможно реанимировать.
В отчете также говорилось, что у младенцев после смерти на руках и ногах были необычные пятна. Однако как они появились – пока неизвестно.
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