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В Великобритании назвали слово 2020 года. И это не коронавирус

10 ноября, 12:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Редакция Collins English Dictionary считает "локдаун" главным словом уходящего года

"Локдаун" (lockdown) – термин, который с весны вводит в дрожь людей по всему миру – стал словом года по версии английской редакции словаря Коллинз (Collins English Dictionary).

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Об этом, как сообщает The Guardian, заявила консультант редакции по языковому контенту Хелен Ньюстед.

Этим словом обозначается "введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам", с чем после начала пандемии COVID-19 столкнулись большинство жителей планеты.

Данное понятие обогнало по важности даже коронавирус и другие связанные с ним слова. Также в десятку главных слов года по версии Collins English Dictionary входят:

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  • коронавирус (coronavirus) – группа РНК-содержащих вирусов, которые могут вызывать инфекционные заболевания дыхательных путей, в том числе COVID-19.
  • неоплачиваемый отпуск (furlough) – временное увольнение сотрудников, как правило, из-за того, что для их занятости недостаточно работы.
  • ключевой работник (keyworker) – представитель любой профессии, которая считается важной для функционирования общества (учителя, полицейские, медработники, продавцы).
  • "Мэгксит" (Megxit) – отстранение герцога и герцогини Сассекских от королевских обязанностей.
  • мукбанг (mukbang) – видео или веб-трансляция, во время которой автор съедает большое количество еды для развлечения зрителей.
  • самоизолировать (self-isolate) – самовольно ограничить свои социальные контакты при подозрении инфицирования заразной болезнью.
  • социальное дистанцирование (social distancing) – практика поддержания определенной дистанции между собой и другими людьми с целью предотвращения заражения болезнью.
  • тиктокер (TikToker) – человек, который регулярно публикует короткие видео в соцсети TikTok.
  • Black Lives Matter (BLM) – движение против насилия и угнетения чернокожего населения на расовой почве.

Напомним, что в прошлом году редакторы толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом года существительное "justice".

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Также мы писали, как Министерство цифровой трансформации объяснило представителям старшего поколения украинцев значение современных слов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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язык словарь слово коронавирус локдаун
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