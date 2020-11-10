В Великобритании назвали слово 2020 года. И это не коронавирус

"Локдаун" (lockdown) – термин, который с весны вводит в дрожь людей по всему миру – стал словом года по версии английской редакции словаря Коллинз (Collins English Dictionary).

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Об этом, как сообщает The Guardian, заявила консультант редакции по языковому контенту Хелен Ньюстед.

Этим словом обозначается "введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам", с чем после начала пандемии COVID-19 столкнулись большинство жителей планеты.

Данное понятие обогнало по важности даже коронавирус и другие связанные с ним слова. Также в десятку главных слов года по версии Collins English Dictionary входят:

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коронавирус (coronavirus) – группа РНК-содержащих вирусов, которые могут вызывать инфекционные заболевания дыхательных путей, в том числе COVID-19.

(coronavirus) – группа РНК-содержащих вирусов, которые могут вызывать инфекционные заболевания дыхательных путей, в том числе COVID-19. неоплачиваемый отпуск (furlough) – временное увольнение сотрудников, как правило, из-за того, что для их занятости недостаточно работы.

(furlough) – временное увольнение сотрудников, как правило, из-за того, что для их занятости недостаточно работы. ключевой работник (keyworker) – представитель любой профессии, которая считается важной для функционирования общества (учителя, полицейские, медработники, продавцы).

(keyworker) – представитель любой профессии, которая считается важной для функционирования общества (учителя, полицейские, медработники, продавцы). "Мэгксит" (Megxit) – отстранение герцога и герцогини Сассекских от королевских обязанностей.

(Megxit) – отстранение герцога и герцогини Сассекских от королевских обязанностей. мукбанг (mukbang) – видео или веб-трансляция, во время которой автор съедает большое количество еды для развлечения зрителей.

(mukbang) – видео или веб-трансляция, во время которой автор съедает большое количество еды для развлечения зрителей. самоизолировать (self-isolate) – самовольно ограничить свои социальные контакты при подозрении инфицирования заразной болезнью.

(self-isolate) – самовольно ограничить свои социальные контакты при подозрении инфицирования заразной болезнью. социальное дистанцирование (social distancing) – практика поддержания определенной дистанции между собой и другими людьми с целью предотвращения заражения болезнью.

(social distancing) – практика поддержания определенной дистанции между собой и другими людьми с целью предотвращения заражения болезнью. тиктокер (TikToker) – человек, который регулярно публикует короткие видео в соцсети TikTok.

(TikToker) – человек, который регулярно публикует короткие видео в соцсети TikTok. Black Lives Matter (BLM) – движение против насилия и угнетения чернокожего населения на расовой почве.

Напомним, что в прошлом году редакторы толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом года существительное "justice".

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