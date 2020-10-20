Карма настигла. В Анголе погиб российский генерал, причастный к оккупации Крыма

/ Фото: Facebook

17 октября в Анголе погиб российский генерал-майор Василий Кравцов. Предположительно, причиной смерти военного стало ДТП.

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Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Груз 200 из Украины в Россию".

"При исполнении служебного долга в Республике Ангола погиб наш боевой товарищ полковник Кравцов Василий Александрович", – пишет Всероссийская организация морских пехотинцев.

В качестве кого военнослужащий находился в Африке неизвестно, никаких официальных заявлений о его смерти также не было.

Кто такой Василий Кравцов?

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Кравцов с 2012 года возглавлял российскую 336-ю бригаду морской пехоты Балтийского флота. В 2014 году военный принимал участие в аннексии Крымского полуострова.

Также генерал участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Награжден Орденом мужества, медалью Суворова, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Как сообщалось ранее, в результате атаки в Сирии погибли шестеро российских военных. Среди них – генерал армии.

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