Українська
$ 28,38
33,43
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Карма настигла. В Анголе погиб российский генерал, причастный к оккупации Крыма

20 октября, 11:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Предположительно, причиной смерти стало ДТП

/ Фото: Facebook

17 октября в Анголе погиб российский генерал-майор Василий Кравцов. Предположительно, причиной смерти военного стало ДТП.

Реклама

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Груз 200 из Украины в Россию".

"При исполнении служебного долга в Республике Ангола погиб наш боевой товарищ полковник Кравцов Василий Александрович", – пишет Всероссийская организация морских пехотинцев.

В качестве кого военнослужащий находился в Африке неизвестно, никаких официальных заявлений о его смерти также не было.

Кто такой Василий Кравцов?

В тренде
Facebook грозит крупный штраф за раскрытие данных детей в Instagram
Реклама

Кравцов с 2012 года возглавлял российскую 336-ю бригаду морской пехоты Балтийского флота. В 2014 году военный принимал участие в аннексии Крымского полуострова.

Также генерал участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Награжден Орденом мужества, медалью Суворова, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Как сообщалось ранее, в результате атаки в Сирии погибли шестеро российских военных. Среди них – генерал армии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Ангола Крым генерал аннексия российские военные военные Украины и России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум АзербайджануДругие страны
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городе
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городеДругие страны
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии Азербайджана
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии АзербайджанаДругие страны
Нагорный Карабах покидают жители (фото)
Нагорный Карабах покидают жители (фото)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять