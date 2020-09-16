В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" приняли роды и попросили о помощи

В Антарктиде, на украинской станции "Академик Вернадский", родилась самка тюленя.
Об этом сообщили на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.
Полярники рассказали, что на острове Галиндез, где расположена станция, родился первый детеныш тюленя Уэдделла. Это девочка, которая пока напугана и держится возле матери.
"Беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит одного малыша. Новорожденные тюлени обычно весят 25-30 кг, а в длину – до 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг", - отметили ученые.
По их словам, мать выкармливает малыша в течение семи недель, а когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь.
"А живут эти тюлени относительно долго – 20 лет", - говорится в сообщении.
Также полярники предложили украинцам помочь им выбрать имя для новорожденной и попросили оставлять комментарии под сообщением.
Предложение нашло отклик у пользователей Facebook: комментаторы советовали назвать малышку Галя, Люся, Пушинка, Мила, Оксана и Дина.
Напомним, ранее к станции "Академик Вернадский" к полярникам юбилейной экспедиции вышли пять пингвинов, неожиданно для этого периода года.
"Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям – даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать", - констатировали ученые.
Также мы писали о том, как снимок пары овдовевших пингвинов неожиданно прославил фотографа.
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