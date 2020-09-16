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В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" приняли роды и попросили о помощи

16 сентября, 03:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Украинцев призвали помочь выбрать имя для новорожденной

В Антарктиде, на украинской станции "Академик Вернадский", родилась самка тюленя.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Полярники рассказали, что на острове Галиндез, где расположена станция, родился первый детеныш тюленя Уэдделла. Это девочка, которая пока напугана и держится возле матери.

"Беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит одного малыша. Новорожденные тюлени обычно весят 25-30 кг, а в длину – до 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг", - отметили ученые.

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По их словам, мать выкармливает малыша в течение семи недель, а когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь.

"А живут эти тюлени относительно долго – 20 лет", - говорится в сообщении.

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Также полярники предложили украинцам помочь им выбрать имя для новорожденной и попросили оставлять комментарии под сообщением.

Предложение нашло отклик у пользователей Facebook: комментаторы советовали назвать малышку Галя, Люся, Пушинка, Мила, Оксана и Дина.

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Напомним, ранее к станции "Академик Вернадский" к полярникам юбилейной экспедиции вышли пять пингвинов, неожиданно для этого периода года.

"Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям – даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать", - констатировали ученые.

Также мы писали о том, как снимок пары овдовевших пингвинов неожиданно прославил фотографа.

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Антарктида полярники тюлень Академик Вернадский

Источник: Сегодня

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