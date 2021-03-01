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В Армении хотят изменить форму правления: Пашинян назвал возможный сценарий

1 марта, 18:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Может быть переход к полупрезидентской форме правления

В Армении хотят перейти к полупрезидентской форме правления.

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О намерении инициировать в стране конституционные поправки выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Forbes.

"Думаю, что пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать принятие новой конституции или принять поправки. И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием", – сказал он.

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Напомним, ранее в центре Еревана прошел многотысячный митинг противников премьер-министра Никола Пашиняна с новым требованием отставки главы правительства Армении и также наказания его за поражение в Нагорном Карабахе.

Также ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки, и назвал его требование попыткой переворота.

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Армения премьер-министр Никол Пашинян
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