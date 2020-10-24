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В Армении назвали переговоры в США по Нагорному Карабаху продуктивными

24 октября, 02:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В США с Помпео встретились главы МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в США по Нагорному Карабаху, которые провел Майк Помпео, продуктивными.

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Об этом сообщает regnum.

"У нас были очень продуктивные встречи утром, и мы продолжим нашу совместную работу над тем, чтобы найти путь, с помощью которого мы сможем достичь очень конкретных и очень важных целей: установления режима прекращения огня, возврата к мирному урегулированию", – сказал глава МИД Армении.

Ранее мы писали о том, что государственный секретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам по Нагорному Карабаху.

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Также Майк Помпео заявил, что участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе, который продолжается между Арменией и Азербайджаном, увеличивает его опасность.

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По его словам, единственный способ решить конфликт – сесть за стол переговоров. Ранее он выступил против участия в вооруженном конфликте третьих стран, которые стремятся предоставить свою огневую мощь для решения проблемы.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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