Армения объявила военное положение и срочную мобилизацию

Сегодня с самого утра вспыхнули бои на границе между Арменией и Азербайджаном

В Армении из-за возобновления боев с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха объявлено военное положение, мужчин призывают на службу.

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Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.

Он призвал армян идти в военкоматы.

"Дорогие соотечественники. Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прошу прикрепленный к войскам личный состав явиться в территориальные военные комиссии", – написал армянский лидер.

Местные СМИ утверждают, что в Ереване и других городах республики собираются "добровольцы". Просят отправить их на передовую.

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В свою очередь, Азербайджан пока что не видит необходимости во всеобщей мобилизации. ТАСС со ссылкой на Госслужбу по мобилизации и призыву на военную службу пишет, что Вооруженные силы страны "укомплектованы в соответствии с законодательством". Но при необходимости военнообязанные, находящиеся в запасе, могут быть призваны в местные структурные подразделения.

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в воскресенье на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Обе стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, досталось и мирному населению. Так, в Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

Смотрите также свежее видео уничтожения техники войск Азербайджана:

Видео: Минобороны Армении

Напомним, в июле этого года произошла эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана. Тогда Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на границе с использованием артиллерии.

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