В Армении показали уничтожение вертолета Азербайджана: видео

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено уничтожение вертолета вооруженных сил Азербайджана.
Видео опубликовал телеграмм-канал "Sputnik Армения".
На кадрах видно, как огненный шар – по всей видимости горящий вертолет – падает на землю.
В Минобороны Армении также сообщают, что ночью обстановка на передовой линии была стабильно напряженной: в отдельных направлениях продолжились артиллерийские бои и стрельба из стрелкового оружия.
Напомним, 1 октября Минобороны Армении сообщало о трех сбитых вертолетах вооруженных сил Азербайджана. Позже появилась информация о двух сбитых самолетах и одном вертолете.
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Военные Азербайджана эту информацию не подтверждают.
Более подробно о ситуации в регионе, читайте в материале: "Одним абзацем. Пятая ночь войны за Нагорный Карабах".
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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