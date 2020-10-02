В Армении показали уничтожение вертолета Азербайджана: видео

На кадрах видно, как огненный шар падает на землю

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено уничтожение вертолета вооруженных сил Азербайджана.

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Видео опубликовал телеграмм-канал "Sputnik Армения".

На кадрах видно, как огненный шар – по всей видимости горящий вертолет – падает на землю.

Уничтожение вертолета вооруженных сил Азербайджана

В Минобороны Армении также сообщают, что ночью обстановка на передовой линии была стабильно напряженной: в отдельных направлениях продолжились артиллерийские бои и стрельба из стрелкового оружия.

Напомним, 1 октября Минобороны Армении сообщало о трех сбитых вертолетах вооруженных сил Азербайджана. Позже появилась информация о двух сбитых самолетах и одном вертолете.

В тренде Одним абзацем. Четвертый день войны за Нагорный Карабах

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Военные Азербайджана эту информацию не подтверждают.

Более подробно о ситуации в регионе, читайте в материале: "Одним абзацем. Пятая ночь войны за Нагорный Карабах".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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