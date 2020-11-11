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В Армении провалили отставку Пашиняна. Оппозиция перенесла ультиматум

11 ноября, 20:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Оппозиция требует уволить премьер-министра до окончания следующего дня

Оппозиция в Армении не смогла добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна – голосование не состоялось из-за отсутствия кворума в парламенте.

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Об этом, как пишет "Интерфакс", заявила оппозиционный депутат Наира Зограбян.

"Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание", – утверждает она.

В связи с этим организаторы ереванского протеста против Пашиняна перенесли сроки исполнения своего ультиматума.

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Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян дал времени до окончания завтрашнего дня, чтобы главу правительства отправили в отставку из-за "сдачи" Нагорного Карабаха после подписания мирного договора с Азербайджаном.

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Напомним, что перемирие в Нагорном Карабахе на условиях Азербайджана в Ереване восприняли очень остро – это вызвало многочисленные антиправительственные демонстрации, участники которых устроили погром в администрации премьера и даже избили спикера парламента.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения нагорный карабах Никол Пашинян
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