В Армении провалили отставку Пашиняна. Оппозиция перенесла ультиматум

Оппозиция в Армении не смогла добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна – голосование не состоялось из-за отсутствия кворума в парламенте.
Об этом, как пишет "Интерфакс", заявила оппозиционный депутат Наира Зограбян.
"Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание", – утверждает она.
В связи с этим организаторы ереванского протеста против Пашиняна перенесли сроки исполнения своего ультиматума.
Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян дал времени до окончания завтрашнего дня, чтобы главу правительства отправили в отставку из-за "сдачи" Нагорного Карабаха после подписания мирного договора с Азербайджаном.
Напомним, что перемирие в Нагорном Карабахе на условиях Азербайджана в Ереване восприняли очень остро – это вызвало многочисленные антиправительственные демонстрации, участники которых устроили погром в администрации премьера и даже избили спикера парламента.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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