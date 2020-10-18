В Армении рассказали, когда признают независимость Нагорного Карабаха

Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха, поскольку надеется на возможность мирного урегулирования конфликта в регионе.

Реклама

Об этом заявил президент страны Армен Саркисян в интервью российской газете "Коммерсант".

"Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет – свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, – то можно подождать еще", – сказал он.

По словам Саркисяна, все будет зависеть от того, готов ли к миру Азербайджан.

В тренде Жестокое убийство учителя под Парижем: появилось видео ликвидации террориста

"Если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", – заявил Саркисян.

Реклама

Напомним, вечером 17 октября Армения и Азербайджан во второй раз нынешнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе договорились о гуманитарном перемирии, которое началось с полуночи 18 октября, но уже через несколько часов обе страны начали обвинять друг друга в его нарушении.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама