В Армении рассказали, когда признают независимость Нагорного Карабаха

Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха, поскольку надеется на возможность мирного урегулирования конфликта в регионе.
Об этом заявил президент страны Армен Саркисян в интервью российской газете "Коммерсант".
"Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет – свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, – то можно подождать еще", – сказал он.
По словам Саркисяна, все будет зависеть от того, готов ли к миру Азербайджан.
"Если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", – заявил Саркисян.
Напомним, вечером 17 октября Армения и Азербайджан во второй раз нынешнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе договорились о гуманитарном перемирии, которое началось с полуночи 18 октября, но уже через несколько часов обе страны начали обвинять друг друга в его нарушении.
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