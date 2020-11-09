В Армении сбили российский боевой вертолет: есть жертвы

Командование 102-й военной базы РФ в Гюмри разбирается, кто сбил Ми-24

В Армении на границы с Азербайджаном из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский вертолет Ми-24.

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Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

"9 ноября около 17:30 мск (16:30 по Киеву. – Ред.) при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", – сообщили в российском военном ведомстве.

Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Ми-24 упал в горной местности в Армении и сейчас командование 102-й военной базы РФ в Гюмри разбирается, кто сбил российский вертолет.

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А официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вертолет был сбит в воздушном пространстве над Арменией из ПЗРК вне зоны боевых действий.

Напомним, это уже не первый россиянин, погибший при активизации боевых действий в Нагорном Карабахе. Так, 13-летний Артур Маяков получил смертельное ранение в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября. Азербайджанская сторона обвинила в обстреле армянских военных.

Также напомним, сегодня в Баку заявили о переходе под контроль азербайджанской армии уже 250 населенных пунктов Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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