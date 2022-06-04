В Армении вспыхнули массовые протесты, десятки людей ранены

Одному из пострадавших потребовалась операция

Протесты в Армении / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Армении проходят массовые протесты против действий правительства. Причина — давление на премьер-министра Никола Пашиняна из-за попытки нормализации отношений с Азербайджаном. 50 человек были госпитализированы из них 34 пострадавших — полицейские, сообщает Би-би-си.

Главное требование протестующих – уход в отставку премьер-министра Никола Пашиняна. В ходе протеста в пятницу между демонстрантами и правоохранительными органами произошли стычки, в которых пострадали несколько десятков человек.

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Местные СМИ сообщали о применении правоохранительными органами против демонстрантов светошумовых гранат и дубинок.

По словам вице-спикера Национального собрания, оппозиционного депутата Ишхана Сагателяна, стычки произошли после того, как полиция перекрыла путь протестующим, которые хотели пройти к зданию Национального собрания.

В полиции Армении говорят, что участники протеста не подчинились их законным требованиям, швыряли в полицейских бутылками, камнями и металлическими предметами.

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Всего, по данным ведомства, пострадали 50 человек, в том числе 34 сотрудника полиции. Минздрав Армении сообщает, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция.

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