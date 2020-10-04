В Армении заявили, что задержали иностранных шпионов

В Армении на фоне войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах заявили, что задержали на территории республики иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже.

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Об этом сообщила армянская Служба национальной безопасности (СНБ).

Согласно сообщению, иностранцы собирали информацию о военной технике вооруженных сил Армении, перемещении вооружений, местонахождении воинских частей, а также о количестве мобилизованных.

Им предъявлены обвинения по ст. 302 (шпионаж) и ст. 38-302 (подстрекательство граждан Армении к шпионажу) армянского Уголовного кодекса.



Сколько именно человек задержано и гражданами какой страны они являются, не сообщается.

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Напомним, Армения ожидает от Европейского Союза поддержки и более четкой позиции в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе. Там считают, что Европа должна стать на сторону Армении и осудить Азербайджан и Турцию.

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Мы также сообщали, что Армения обвинила Турцию в участии в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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