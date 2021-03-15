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В Австралии у мужчины не раскрылся парашют: он разбился

15 марта, 13:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У него не раскрылся парашют

В Перте (Австралия) 30-летний парашютист погиб после того, как его парашют не раскрылся во время прыжка на соревнованиях.

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Об этом сообщает Mirror.

Он прыгнул с самолета над заливом Джуриен.

В полиции сообщили, что парашют мужчины не раскрылся правильно, в результате чего он упал на землю и от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте.

Он был опытным парашютистом и совершил более 6 тысяч прыжков. Подробности происшествия и имя погибшего не сообщаются.

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Ранее мы также писали, что один из парашютистов, открывавших военный парад в Мадриде по случаю Национального дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении.

Также в Турции на курорте Фетхие в результате неудачного прыжка с парашютом погибла 26-летняя туристка из России Анастасия Захарова. Она совершила прыжок с горы Бабадаг. В полете она потеряла контроль над парашютом и не смогла открыть запасной.

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Австралия смерть парашютист парашют
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