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В Австралии начали прививать от COVID-19: какие вакцины используют

21 февраля, 10:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вакцинацию от коронавируса уже прошли премьер-министр и главный санврач страны

Австралия начала иммунизацию населения от коронавируса. В этой стране используют вакцины Pfizer и AstraZeneca, в то время как в соседней Новой Зеландии – Pfizer и BioNTech.

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Одним из первых австралийцев, получивших вакцину от коронавируса, стал премьер-министр Скотт Моррисон, передает агентство Xinhua.

Моррисону вкололи первую дозу вакцины Pfizer. Вакцинацию вместе с ним прошел главный врач страны Пол Келли, а также несколько медиков и пожилых людей.

Фото: AAP Image/Joel Carrett/via REUTERS

Фото: AAP Image/Joel Carrett/via REUTERS

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Самой первой австралийкой, которая получила вакцину, стала 84-летняя Джейн Малисиак. Массовая вакцинация стартует завтра, 22 февраля.

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Ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране проведут досрочную вакцинацию политических лидеров, чтобы внушить доверие к препаратам.

Напомним, что в Украине старт вакцинации был запланирован на 15 февраля, но из-за технических проблем этого не случилось. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это "трудностями логистического и бюрократического характера". В его ведомстве обещают начать иммунизацию украинцев на следующий день, когда вакцину привезут в страну. Вводить украинцам будут препарат AstraZeneca.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Австралия вакцинация вакцина премьер-министр старт Скотт Моррисон Pfizer AstraZeneca
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