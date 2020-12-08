В Австралии нашли редких милых зверьков. Они чуть не вымерли из-за пожаров

Австралийские ученые обнаружили на юге страны карликовых опоссумов, которые считались вымершими после прошлогодних масштабных лесных пожаров, жертвами которых стали сотни миллионов животных.

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Животных на острове Кенгуру нашли сотрудники организации охраны дикой природы Kangaroo Island Land for Wildlife, о чем сообщили на своей странице в Facebook.

Фото: Kangaroo Island Land for Wildlife

Зоозащитники обнаружили этих опоссумов в рамках миссии по поиску видов животных, которые могли вымереть в результате лесных пожаров 2019-2020 годов, когда было уничтожено почти 440,5 тыс. гектаров острова.

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Экологи называют это первым задокументированным фактом того, что данный вид выжил после того, как в пламени сгорело около 80% ареала его обитания.

Фото: Kangaroo Island Land for Wildlife В тренде Новый COVID-бунт в Словакии: бары и рестораны откроют несмотря на запреты

Однако радоваться рано – чтобы карликовые опоссумы выжили, необходимо предпринимать целенаправленные меры по их защите. Их самым большим врагом в дикой природе считаются кошки.

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Маленькие карликовые опоссумы, или Cercartetus lepidus, – один из самых маленьких видов опоссумов в мире. Поскольку вес этих животных обычно составляет до 10 граммов, их очень тяжело изучать. Они живут на острове Кенгуру, в Тасмании, а также на материковой части Южной Австралии и Виктории.

Фото: Kangaroo Island Land for Wildlife

Напомним, что сейчас в Австралии также разгорелся мощнейший лесной пожар, который охватил самый большой в мире песчаный остров Фрейзер, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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