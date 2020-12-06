В Австралии нашли японскую капсулу с образцами астероида (фото)

Ранее в Японии заявили об успешной доставке капсулы на Землю

В Австралии через час после доставки на Землю японским космическим зондом Hayabusa-2 была найдена капсула с образцами грунта, собранными на астероиде Рюгу.

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Об этом сообщается на странице зонда Hayabusa-2 в Twitter.

Капсула успешно приземлилась в пустыне в южной части страны и была обнаружена приблизительно через два часа в ожидаемом месте посадки с помощью вертолета.

"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Круто!" - говорится в сообщении.

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Ранее капсула успешно отделилась от зонда на высоте 223 тысячи километров и начала снижение к поверхности Земли.

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Теперь ее поместят в так называемую чистую комнату, чтобы проанализировать ее содержимое, исключив попадание в нее газов земного происхождения.

Космический зонд Hayabusa-2 был запущен к астероиду Рюгу, который расположен в 340 миллионах километров от Земли, в 2014 году. С помощью добытых образцов ученые рассчитывают понять происхождение воды и органических элементов на нашей планете.

Напомним, обсерватории Соединенных Штатов с помощью телескопа Даниэля Инуе на Гаваях удалось сделать первое подробное изображение солнечного пятна, размер которого превышает размеры Земли.

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