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В Австралии огромный осьминог подкрался к мужчине и вцепился ему в шею (фото)

1 апреля, 22:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Он почувствовал сильное жжение в области шеи и верхней части спины

В Австралии большой осьминог подкрался к купающемуся мужчине и напал на него, вцепившись в шею.

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Об этом пишет Mirror.

Гуляя по побережью залива со своей маленькой дочерью 34-летний Ланс Карлсон увидел осьминога, снял его на видео и ушел.

Фото: lancekarlson/Instagram

Фото: lancekarlson/Instagram

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Когда мужчина вернулся, чтобы искупаться – он снова заметил этого же моллюска, который лежал на горе ракушек.

Во время плавания он почувствовал, что что-то ударило его по руке, а затем почувствовал сильное жжение в области шеи и верхней части спины. Когда мужчина вышел из воды, он заметил на коже отпечатки щупалец.

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Фото: lancekarlson/Instagram

Фото: lancekarlson/Instagram

"Это явно была территория осьминога", – сказал он.

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Ранее рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы. Инцидент произошел в нескольких метрах от побережья Кокосовых островов.

Также мы писали о том, что рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку – хищница откусила часть винта.

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Австралия океан осьминог
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