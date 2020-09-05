В Австралии полиция жестко задерживает протестующих против карантина (видео)

Один из протестующих был задержан за нападение на полицейского

В Австралии в столице штата Мельбурн Виктории около 200 человек в субботу, 5 сентября, вышли на протест против карантина, введенного в связи с многочисленными случаями заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, на что местная полиция отреагировала довольно жестко. Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Так, в ходе протеста были около 15 человек задержаны. Причем, как пишет агентство, протестующих, скандировавших "свободу" и "права человека имеют значение", окружали "полчища полиции".

Видео Reuters

Сообщается, что одного человека арестовали за нападение на полицейских, остальных за нарушение карантинных ограничений. Также несколько участников акции были оштрафованы.

"Это небезопасно, неразумно, незаконно. На самом деле, люди ведут себя абсолютно эгоистично, выходя на протесты", - заявил премьер-министр штата Мельбурн Дэниел Эндрюс.

Отмечается, что в Виктории в субботу было зафиксировано 76 новых случаей заражения и 11 смертей в результате COVID-19.

В тренде В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милиции

Реклама

Также в Австралии в субботу митинги против карантинных ограничений в связи с коронавирусом прошли в Сиднее и в Байрон-Бей (штат Новый Южный Уэльс), где также сейчас запрещены массовые собрания.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о катастрофе из-за отмены карантинных мер, при этом заявив, что полностью поддерживает усилия стран мира по восстановлению экономики и открытого общества, но этот процесс должен быть контролируемым и безопасным.

В то же время против карантинных ограничений в последние недели протестовали во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама