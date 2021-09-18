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В Австралии протестующие против карантина атаковали копов – начались массовые задержания

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 21:21
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Участники акции протеста не хотели слушать полицейских и в ответ на просьбу разойтись начали бросать в них бутылки
Протесты в Австралии закончились массовыми задержаниями
Протесты в Австралии закончились массовыми задержаниями / Фото: Коллаж: Сегодня

В Австралии митинги против карантина завершились столкновениями с полицией. Копы задержали более 250 протестующих.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Акции протеста организовали в Мальбурне. Правоохранители хотели сдержать толпу и призвали людей разойтись из-за нарушения социальной дистанции. Но в ответ их забросали бутылками с водой и камнями.

В результате правоохранители вызвали подкрепление и начались массовые аресты, задержали более двух с половиной сотни протестующих.

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Акции противников карантинных ограничений проходили и в других крупных городах Австралии, впрочем, там к таким столкновениям не дошло.

Карантинные протесты по всему миру

По миру уже давно идет волна протестов против вводимых властями ограничений из-за пандемии коронавируса.

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