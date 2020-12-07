В Австралии сгорело пол-острова из списка ЮНЕСКО: огненный ад глазами украинки

В Австралии, где, как и во всем Южном Полушарии, началось климатическое лето, разгорелся мощнейший лесной пожар – горит самый большой в мире песчаный остров Фрейзер, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Новости "Сегодня" пообщались с украинкой Людмилой Казандаевой из Брисбена, которая рассказала, как власти спасают городок Хэппи Вэлли, расположенный на острове.

Порядка 50 местных жителей отказались эвакуироваться и остались бороться с пламенем вместе с пожарными. Всего огонь тушат около 90 спасателей, а также порядка 20 специальных самолетов.

"От меня до пожара около 400 км. Вообще остров там малозаселенный, там постоянного населения около 200 человек. Остров это туристическое место и туда люди ездят чисто отдохнуть. Причем больше всего там туристов, отдыхающих с палатками. Даже крупных отелей там нет. Там есть местные жители и много парков, где люди сами отдыхают с караванами (фургончиками – ред.), палатками, ездят на рыбалку. То есть такой дикий отдых", – говорит Казандаева.

/ Фото: Reuters

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Женщина говорит, что многим австралийцам пришлось отменить свои планы отдохнуть на острове Фрейзер, потому что были сожжены или охвачены огнем 83 тысячи гектаров, или около половины острова.

"На данный момент на Фрейзере это единственная пожар, пылающий бесконтрольно, а пока пожаров как таковых нет. На данный момент наше лето только началось, жара только началась. Хотя буквально полчаса назад у нас шел дождь, на Фрейзере – пока нет", – добавляет Людмила.

Пожарные надеются на дождь – только обильный ливень может помочь им побороть стихию.

Сами австралийцы надеются, что прошлогодние события, когда в огне были уничтожены сотни миллионов животных, а также погибли десятки людей, не повторятся. В этом году в стране выпало больше дождей, а лето прогнозируют жаркое, но влажное. В этом году даже не чувствуется гари в воздухе, говорит украинка Людмила.

Австралийские власти, в свою очередь, работает над предупреждением человеческих жертв.

"Есть несколько систем оповещения, во-первых, текстовым сообщением. Рассылают людям, которые живут в той локации, в том районе. Отправляют людям сообщение по телефону, если уровень опасности повышается до чрезвычайного положения. Полиция ходит и стучит в дверь, если людей надо эвакуировать. По интернету всегда можно смотреть, по бюро метеорологии. По сайтах, которые предназначены для пожаров и тому подобное. Можно смотреть рекомендацию в соответствии с районом, где живешь. По телевидению, конечно, каждый час – обновления. И в главных выпусках об этом тоже говорят", – говорит Казандаева.

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Кроме того, спасатели обжигают растительность вокруг жилых районов, чтобы предотвратить распространение пожара. Сейчас это происходит и в Хэппи Вэлли.

Предварительной причиной пожара считаются незаконные костры, которые разводили многочисленные туристы.

Видео: Сегодня

Напомним, что прошлогодние лесные пожары в Австралии завершились только в феврале, когда массивные ливни залили страну, приведя к затоплениям.

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