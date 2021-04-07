В Австралии старушка умерла после прививки вакциной Pfizer: что убило женщину?

В полиции заявили, что "смерть не считается подозрительной"

В австралийском штате Квинсленд пожилая женщина умерла спустя несколько часов после вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщает местное издание News.com.au.

82-летняя женщина проживала в учреждении по уходу за престарелыми Yurana в Спрингвуде, к западу от Брисбена. Она получила прививку от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech около 10 часов утра по местному времени (3:00 в Киеве). Службу экстренной помощи вызвали через три часа с небольшим, в 13:30 (6:30 в Киеве), и сообщили, что женщина не подавала признаков жизни.

Дом престарелых Yurana/Фото: News Corp Australia

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Издание The Courier-Mail сообщило, что смерть женщины не может быть связана с вакциной, поскольку она страдала от других проблем со здоровьем, включая заболевание легких.

Однако сотрудник Blue Care, материнской компании дома Yurana, подтвердил, что женщина умерла после вакцинации. А представитель полиции Квинсленда подтвердил News.com.au, что готовится рапорт, чтобы коронер мог понять, как умерла женщина. Ее смерть не считается подозрительной.

Как пишет издание, по состоянию на 5 апреля около 855 тыс. австралийцев получили как минимум одну дозу вакцины против ковида, несмотря на прогноз премьер-министра, что к концу марта уже 4 млн граждан будут вакцинированы.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Греции пациент получил вакцину и умер через 8 минут. Смерть 85-летнего мужчины также не была связана ни с аллергией, ни с самой вакцинацией, но совпала с введением ему антиковид-препарата. Причиной смерти назвали инсульт.

Также писалось, что в Норвегии скончались два обитателя дома престарелых, которых привили вакциной Pfizer/BioNTech. Они получили ее за несколько дней до смерти.

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Видео: Сегодня

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