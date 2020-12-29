В Австралию проник новый вирус-мутант: власти ужесточают контроль

Новый "южноафриканский" мутировавший штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране – первый случай заражения подтвердили в австралийском штате Квинсленд.

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Об этом сообщает ABC.

Вирус обнаружили у женщины, которая находилась на карантине в одном из отелей города Брисбен после того, как 22 декабря она прилетела в Квинсленд из-за границы.

По словам министра здравоохранения штата Иветт Д'Ат, пациентку перевели для лечения в больницу. А остальные пассажиры, которые прибыли в страну одним рейсом с заразившейся женщиной, также помещены на карантин в отель, и сейчас они находятся под пристальным наблюдением эпидемиологов.

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Министр добавила, что с 5 октября в одном только Квинсленде зафиксировали 78 "завозных" случаев COVID-19, назвав это свидетельством роста числа заболеваемости за границей. В связи с этим власти собираются ужесточить условия для прибывающих из-за границы – как иностранцев, так и граждан Австралии.

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Кроме того, вирусные частицы были обнаружены на пяти очистных сооружениях в пригороде Брисбена.

Напомним, что с начала пандемии в Австралии подтвердили 28,3 тыс. случаев коронавируса, из которых 909 оказались смертельными. Однако местные ученые остановили испытания вакцины от коронавируса из-за ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников.

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