В Австрии сошла лавина: есть погибшие

Личность и национальность погибших не сообщается

Четверо были найдены под снегом уже погибшими. Коллаж "Сегодня"

В горах австрийского Тироля на границе со Швейцарией в пятницу, 4 февраля, сошла мощная лавина, вследствие чего погибли пять человек.

Об этом информирует австрийский общественный телерадиовещатель ORF.

Реклама

Подробности инцидента

"На тирольско-швейцарской границе в Шписсе (район Ландекк) в пятницу в результате схода лавины погибли пять человек. Шестой пострадавший доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация о погибших и их национальности пока неизвестна. Четверо были найдены под снегом уже погибшими, пятый человек умер на месте нахождения. Отмечается, что личность и национальность погибших не сообщается.

Морозы в феврале

В течение последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

Реклама

Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.