В Азербайджане хоронят жертв обстрела Барды (фото)

В Азербайджане хоронят жертв обстрела города Барда. В селе Гараюсифли (Qarayusifli), расположенном в нескольких километрах к югу от районного центра, по которому нанесли удар армянские военные, состоялось погребение семилетней Айсы Искандаровой.

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Снимки траурной церемонии опубликовала фотослужба информагентства Reuters.

REUTERS/Aziz Karimov

На фото видно, что накрытый флагом Азербайджана гроб с телом девочки сопровождало большое количество людей, среди которых находились и ближайшие родственники Айсы.

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REUTERS/Aziz Karimov

Напомним, при обстреле Барды погиб 21 человек, еще 70 – получили ранения различной тяжести, когда на город обрушились снаряды РЗСО "Смерч".

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Ударам подверглась густонаселенная часть города, где расположены объекты торговли и медицинские учреждения. Так, пострадали центральная больница, городская поликлиника, диагностический центр (больница), новый базар и центральный рынок, пожарная станция, 9-этажный жилой дом, центральный проспект и парк Победы.

REUTERS/Aziz Karimov

Напомним, в Армении ранее назвали ложью заявления Азербайджана об обстреле этого города.

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Также смотрите видео разрушений Барды:

Видео: Haber Global / Reuters

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