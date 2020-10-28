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В Азербайджане хоронят жертв обстрела Барды (фото)

28 октября, 15:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Семилетняя девочка погибла при ударе РЗСО «Смерч»

В Азербайджане хоронят жертв обстрела города Барда. В селе Гараюсифли (Qarayusifli), расположенном в нескольких километрах к югу от районного центра, по которому нанесли удар армянские военные, состоялось погребение семилетней Айсы Искандаровой.

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Снимки траурной церемонии опубликовала фотослужба информагентства Reuters.

REUTERS/Aziz Karimov

REUTERS/Aziz Karimov

На фото видно, что накрытый флагом Азербайджана гроб с телом девочки сопровождало большое количество людей, среди которых находились и ближайшие родственники Айсы.

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REUTERS/Aziz Karimov

REUTERS/Aziz Karimov

Напомним, при обстреле Барды погиб 21 человек, еще 70 – получили ранения различной тяжести, когда на город обрушились снаряды РЗСО "Смерч".

REUTERS/Aziz Karimov

REUTERS/Aziz Karimov

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Ударам подверглась густонаселенная часть города, где расположены объекты торговли и медицинские учреждения. Так, пострадали центральная больница, городская поликлиника, диагностический центр (больница), новый базар и центральный рынок, пожарная станция, 9-этажный жилой дом, центральный проспект и парк Победы.

REUTERS/Aziz Karimov

REUTERS/Aziz Karimov

Напомним, в Армении ранее назвали ложью заявления Азербайджана об обстреле этого города.

REUTERS/Aziz Karimov
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REUTERS/Aziz Karimov

Также смотрите видео разрушений Барды:

Видео: Haber Global / Reuters

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан жертвы похороны обстрелы барда

Источник: Сегодня

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