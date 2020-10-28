В Азербайджане хоронят жертв обстрела Барды (фото)

В Азербайджане хоронят жертв обстрела города Барда. В селе Гараюсифли (Qarayusifli), расположенном в нескольких километрах к югу от районного центра, по которому нанесли удар армянские военные, состоялось погребение семилетней Айсы Искандаровой.
Снимки траурной церемонии опубликовала фотослужба информагентства Reuters.
На фото видно, что накрытый флагом Азербайджана гроб с телом девочки сопровождало большое количество людей, среди которых находились и ближайшие родственники Айсы.
Напомним, при обстреле Барды погиб 21 человек, еще 70 – получили ранения различной тяжести, когда на город обрушились снаряды РЗСО "Смерч".
Ударам подверглась густонаселенная часть города, где расположены объекты торговли и медицинские учреждения. Так, пострадали центральная больница, городская поликлиника, диагностический центр (больница), новый базар и центральный рынок, пожарная станция, 9-этажный жилой дом, центральный проспект и парк Победы.
Напомним, в Армении ранее назвали ложью заявления Азербайджана об обстреле этого города.
Также смотрите видео разрушений Барды:
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