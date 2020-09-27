В Азербайджане ввели военное положение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны.

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Об этом сообщает apa.az, ссылаясь на помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева.

По его словам, с 28 сентября на нескольких территориях вводится комендантский час с 21:00 до 06:00. Режим введут в Баку, Гяндже, Сумгаите, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Абшероне, Джебраиле, Физули, Агджабади, Бейлагане, Агдаме, Барде, Татарском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гадабайском, Товузинском, Шамкировском и Агдабском районах.

Кроме того, ограничивается движение транспорта. Сообщается, что дополнительные ограничения будут вводиться по мере необходимости.

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