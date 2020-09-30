В Азербайджане заявили об уничтожении бункера с армянским генералом

В результате удара азербайджанской армии в ходе военных действий в Нагорном Карабахе был разрушен бункер, в котором собрались высокопоставленные армянские офицеры, в том числе генерал.
Об этом сообщили военные источники, передает APA.
По словам собеседника издания, удар нанес разведывательно-ударный дрон Harop.
"Масштаб удара показывает, что из бункера никто не сбежал", – заявил он.
В Азербайджане утверждают, что в уничтоженном бункере находились генерал, несколько полковников и другие высокопоставленные лица Вооруженных сил Армении.
Напомним, Армения заявила, что сбила два вертолета азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе.
Мы также сообщали, что армянское Минобороны отчиталось об уничтожении авиации противника – самолета, четырех вертолетов и 49 беспилотников. В Азербайджане это отрицают.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк