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В Азербайджане заявили об уничтожении бункера с армянским генералом

30 сентября, 00:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В бункере якобы находились высокопоставленные армянские офицеры

В результате удара азербайджанской армии в ходе военных действий в Нагорном Карабахе был разрушен бункер, в котором собрались высокопоставленные армянские офицеры, в том числе генерал.

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Об этом сообщили военные источники, передает APA.

По словам собеседника издания, удар нанес разведывательно-ударный дрон Harop.

"Масштаб удара показывает, что из бункера никто не сбежал", – заявил он.

В Азербайджане утверждают, что в уничтоженном бункере находились генерал, несколько полковников и другие высокопоставленные лица Вооруженных сил Армении.

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Напомним, Армения заявила, что сбила два вертолета азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе.

Мы также сообщали, что армянское Минобороны отчиталось об уничтожении авиации противника – самолета, четырех вертолетов и 49 беспилотников. В Азербайджане это отрицают.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах генерал бункер
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