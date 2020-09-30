В Азербайджане заявили об уничтожении бункера с армянским генералом

В результате удара азербайджанской армии в ходе военных действий в Нагорном Карабахе был разрушен бункер, в котором собрались высокопоставленные армянские офицеры, в том числе генерал.

Реклама

Об этом сообщили военные источники, передает APA.

По словам собеседника издания, удар нанес разведывательно-ударный дрон Harop.

"Масштаб удара показывает, что из бункера никто не сбежал", – заявил он.

В Азербайджане утверждают, что в уничтоженном бункере находились генерал, несколько полковников и другие высокопоставленные лица Вооруженных сил Армении.

В тренде Минобороны Армении: В Карабахе сбили два вертолета ВВС Азербайджана

Реклама

Напомним, Армения заявила, что сбила два вертолета азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе.

Мы также сообщали, что армянское Минобороны отчиталось об уничтожении авиации противника – самолета, четырех вертолетов и 49 беспилотников. В Азербайджане это отрицают.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама