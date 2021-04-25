Українська
$ 28,06
33,81
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Багдаде при пожаре в ковидной больнице погибли более 80 человек (видео)

25 апреля, 12:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Некоторые пациенты больницы прыгали из окон, чтобы спастись от огня. Двухэтажное здание почти полностью сгорело

82 человека стали жертвами пожара в больнице Багдада, где проходили лечение больные COVID-19. Еще 110 человек пострадали.

Реклама

Об этом сообщает новостной портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление МВД Ирака.

Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада произошел 24 апреля. Он начался после взрыва в хранилище с кислородными баллонами. Некоторые пациенты больницы прыгали из окон, чтобы спастись от огня. Двухэтажное здание почти полностью сгорело.

В Минздраве Ирака пока не раскрывали официальные данные о погибших и раненых, отметив, что из больницы спасли около 200 человек. Как отмечает Al-Hadath, ранее сообщалось, что из-за пожара погибли 23 человека, а еще около 50 получили ранения.

Реклама

После пожара некоторые политики, общественные деятели и парламентарии потребовали отставки министра здравоохранения Ирака Хасана аль-Тамими.

Напомним, в конце февраля при пожаре в ковидной больнице Черновцов погибли два человека.

Также сообщалось, что ночью 4 февраля в областной инфекционной больнице Запорожье погибли четыре человека- три пациента и молодая девушка-медик. Причиной их смерти стало неисправное кислородное оборудование.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ирак больницы багдад пожар коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
Лукашенко показал истинное лицо – дал Зеленскому хамский совет при Путине
Лукашенко показал истинное лицо – дал Зеленскому хамский совет при ПутинеДругие страны
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в "Слуге народа" (видео)Власть
Пропавшую подводную лодку Индонезии нашли. Там уже закончился воздух (обновлено)
Пропавшую подводную лодку Индонезии нашли. Там уже закончился воздух (обновлено)Другие страны
Коронавирус вызывает тромбоз намного чаще, чем вакцина – ученые
Коронавирус вызывает тромбоз намного чаще, чем вакцина – ученыеДругие страны
НАТО перехватило над Балтией российские истребители и бомбардировщики
НАТО перехватило над Балтией российские истребители и бомбардировщикиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять