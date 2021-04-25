В Багдаде при пожаре в ковидной больнице погибли более 80 человек (видео)

Некоторые пациенты больницы прыгали из окон, чтобы спастись от огня. Двухэтажное здание почти полностью сгорело

82 человека стали жертвами пожара в больнице Багдада, где проходили лечение больные COVID-19. Еще 110 человек пострадали.

Реклама

Об этом сообщает новостной портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление МВД Ирака.

Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада произошел 24 апреля. Он начался после взрыва в хранилище с кислородными баллонами. Некоторые пациенты больницы прыгали из окон, чтобы спастись от огня. Двухэтажное здание почти полностью сгорело.

В Минздраве Ирака пока не раскрывали официальные данные о погибших и раненых, отметив, что из больницы спасли около 200 человек. Как отмечает Al-Hadath, ранее сообщалось, что из-за пожара погибли 23 человека, а еще около 50 получили ранения.

Реклама

После пожара некоторые политики, общественные деятели и парламентарии потребовали отставки министра здравоохранения Ирака Хасана аль-Тамими.

Напомним, в конце февраля при пожаре в ковидной больнице Черновцов погибли два человека.

Также сообщалось, что ночью 4 февраля в областной инфекционной больнице Запорожье погибли четыре человека- три пациента и молодая девушка-медик. Причиной их смерти стало неисправное кислородное оборудование.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама