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В Багдаде прогремели взрывы: более 15 погибших, десятки ранены (видео)

21 января, 11:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В столице Ирака произошел двойной теракт, в результате которого погибли 17 человек и более 25 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Атака случилась на площади Тайаран в центре Багдада, где утром 21 января прогремели два взрыва.

Состояние некоторых пострадавших некоторых оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, на площади взорвали себя террористы-смертники.

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Ирак взрыв терроризм багдад теракты исламисты
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