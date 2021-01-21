В Багдаде прогремели взрывы: более 15 погибших, десятки ранены (видео)

В столице Ирака произошел двойной теракт, в результате которого погибли 17 человек и более 25 получили ранения.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Атака случилась на площади Тайаран в центре Багдада, где утром 21 января прогремели два взрыва.
Состояние некоторых пострадавших некоторых оценивается как тяжелое.
По предварительной информации, на площади взорвали себя террористы-смертники.
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