В Багдаде растет число жертв теракта на рынке: уже больше 30 погибших

Количество жертв и пострадавших в результате сегодняшнего двойного теракта на рынке в центре Багдада снова выросло.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, на данный момент известно о не менее 35 погибших и 110 раненых.
В то же время, министр здравоохранения и окружающей среды Ирака Хасан Мухаммад аль-Тамими сообщает о 32 погибших и 110 пострадавших. Ранее сообщалось о 28 скончавшихся.
Тем временем стали известны некоторые подробности случившегося. Пресс-секретарь Объединенного оперативного командования генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи рассказал, что первый террорист-смертник взорвался на рынке после преследования сотрудниками сил безопасности.
Второй из шахид сделал вид, что нуждается в помощи, а когда вокруг него собрались люди, то привел в действие детонатор, чтобы, таким образом, собрать максимальное количество жертв.
Сейчас идет расследование, чтобы определить пособников террористов.
"Двойной теракт против благополучия граждан Багдада подтверждает стремление террористических группировок нацеливаться на удовлетворение великих национальных потребностей и стремление нашего народа к мирному будущему. Мы твердо противостоим этим мошенническим попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", – пишет в Twitter президент Ирака Бархам Салих.
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