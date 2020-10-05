В Баку показали видео обстрела Азербайджана с территории Армении

В Баку заявили, что в последние дни Армения "систематически наносит ракетные удары" по Азербайджану со своей территории. Под обстрел попали густонаселенные районы страны и гражданская инфраструктура.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Как сообщается, обстрелы ведутся с позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.
В подтверждение своих слов оборонное ведомство показало видео пуска ракет.
Ереван отрицает факт обстрела территории Азербайджана со стороны Армении и заявляет, что он велся с территории Нагорного Карабаха.
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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан с большой интенсивностью наносит ракетные удары по Степанакерту. Также, по ее данным, противник возобновил наступательные действия в южном направлении фронта, "ведутся ожесточенные бои".
Ранее сообщалось, что азербайджанская армия заняла город в Нагорном Карабахе.
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