В Беларуси второй день подряд замечают танки у границы с Литвой (видео)

В Беларуси поздно вечером в городе Гродно, который находится практически на границе с Литвой и Беларусью, заметили и сняли на видео крупную колонну военной техники на гусеничном ходу.
Об этом сообщает МewGrodno.
Отмечается, что сообщения о колонне тяжелой техники начали поступать около 22:00.
Если верить комментариям за кадром, танки видят в Гродно второй день подряд.
По информации издания, базирующаяся в воинских частях Фолюша техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи.
Напомним, на оккупированной части Донецкой области, в Горловке, которая находится недалеко от линии разграничения, заметили танки.
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