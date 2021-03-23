Українська
$ 27,69
33,01
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси второй день подряд замечают танки у границы с Литвой (видео)

23 марта, 06:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Военная техника, как предполагают, готовится к военным учениям

В Беларуси поздно вечером в городе Гродно, который находится практически на границе с Литвой и Беларусью, заметили и сняли на видео крупную колонну военной техники на гусеничном ходу.

Реклама

Об этом сообщает МewGrodno.

Отмечается, что сообщения о колонне тяжелой техники начали поступать около 22:00.

Если верить комментариям за кадром, танки видят в Гродно второй день подряд.

В тренде
СМИ показали хоромы сына Лукашенко: каждое помещение с небольшую "двушку" (фото)

По информации издания, базирующаяся в воинских частях Фолюша техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи.

Реклама

Напомним, на оккупированной части Донецкой области, в Горловке, которая находится недалеко от линии разграничения, заметили танки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Литва Польша граница Беларусь танки военная техника Гродно
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZeneca
В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZenecaДругие страны
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba Group
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba GroupБизнес
В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: глава Минздрава уволился в тот же день
В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: глава Минздрава уволился в тот же деньДругие страны
Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19
Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19Другие страны
Посол Британии в Украине сделала прививку вакциной AstraZeneca: фото
Посол Британии в Украине сделала прививку вакциной AstraZeneca: фотоДругие страны
"Ковидный" скандал в Норвегии: премьер скрывала нарушение карантинаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять