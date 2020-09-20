В Беларуси готовят "Марши справедливости": ожидаются провокации

В городах Беларуси сегодня пройдут масштабные "Марши справедливости". Оппозиционные телеграмм-каналы призывают людей выходить в центры городов в 14:00 и публикуют руководства по участию в протестах. Вероятно, организаторы ожидают, что готовятся провокации, поэтому указывают в "руководствах" меры, которые позволят себя обезопасить.

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Оппозиционная NEXTA предостерегает участников от участия малыми группами, подчеркивая, что лучше вовсе пользоваться транспортом, чем передвигаться в малых группах. Как известно, вечером 19 сентября были слиты персональные данные 1010 силовиков Беларуси. Вероятно поэтому, оппозиция призывает людей выходить с плакатами людей, которые "заслуживают народного трибунала".

"1. Готовим плакат с фото и личными данными того, кто заслуживает народного трибунала.

2. Одеваемся по погоде, ставим пароли на телефоны (заодно отключаем разблокировку по пальцу и лицу), обязательно берём с собой маски.

3. Не идём из районов в центр малыми группами. ТОЛЬКО БОЛЬШИМИ! Если вас мало – подъезжайте на транспорте.

4. Внимательно смотрим, кто управляет колонной. Не стесняйтесь разговаривать и знакомиться друг с другом. Не давайте провокаторам сбивать вас с толку и увести в ошибочное направление.

5. Помните про сцепки, не паникуйте, готовьтесь быть мобильными и обходить кордоны", – пишут координаторы протестов.

Маршруты акций не афишируются, вероятнее всего, для усложнения координации силовиков в ходе протестов.

Напомним, в Беларуси уже больше месяца не утихают протесты связанные с выборами президента, на которых официально победил Александр Лукашенко. В Минске в субботу, 19 сентября, прошел традиционный женский марш, который в этот раз назывался "Блестящим", во время которого по последним данным, были задержаны почти 400 человек.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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