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В Беларуси по госТВ людей пугают Украиной (видео)

5 декабря, 14:49

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В сюжете рассказывают о якобы экономическом кризисе в Украине

В Беларуси используют страшилки относительно жизни в Украине для запугивания населения.Так, на одном из белорусских каналов появился сюжет о жизни в Украине после Революции Достоинства в 2014 году.

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Сюжет опубликовала Белтелерадиокомпаниия.

"От прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось", – говорится в сюжете.

Кроме того, в сюжете постоянно появляются кадры якобы экономического кризиса в Украине.

"Полное разочарование, экономический упадок и засилье мафиозных кланов — это все, к чему пришла Украина за последние 6 лет", – сгущают краски авторы.

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Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет поменять конституцию своей страны, но не ради демократических перемен, а чтобы лишить своего преемника власти.

Напомним, Лукашенко поручил правительству и парламенту ограничить полномочия президента и перераспределить власть в стране. Стоит отметить, что ранее он отказался возвращаться к Конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства.

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