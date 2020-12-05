В Беларуси по госТВ людей пугают Украиной (видео)

В Беларуси используют страшилки относительно жизни в Украине для запугивания населения.Так, на одном из белорусских каналов появился сюжет о жизни в Украине после Революции Достоинства в 2014 году.
Сюжет опубликовала Белтелерадиокомпаниия.
"От прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось", – говорится в сюжете.
Кроме того, в сюжете постоянно появляются кадры якобы экономического кризиса в Украине.
"Полное разочарование, экономический упадок и засилье мафиозных кланов — это все, к чему пришла Украина за последние 6 лет", – сгущают краски авторы.
Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет поменять конституцию своей страны, но не ради демократических перемен, а чтобы лишить своего преемника власти.
Напомним, Лукашенко поручил правительству и парламенту ограничить полномочия президента и перераспределить власть в стране. Стоит отметить, что ранее он отказался возвращаться к Конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства.
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