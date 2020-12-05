В Беларуси по госТВ людей пугают Украиной (видео)

В сюжете рассказывают о якобы экономическом кризисе в Украине

В Беларуси используют страшилки относительно жизни в Украине для запугивания населения.Так, на одном из белорусских каналов появился сюжет о жизни в Украине после Революции Достоинства в 2014 году.

Реклама

Сюжет опубликовала Белтелерадиокомпаниия.

"От прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось", – говорится в сюжете.

Кроме того, в сюжете постоянно появляются кадры якобы экономического кризиса в Украине.

"Полное разочарование, экономический упадок и засилье мафиозных кланов — это все, к чему пришла Украина за последние 6 лет", – сгущают краски авторы.

В тренде Moderna выпустит 500 млн доз вакцины против COVID-19 за год

Реклама

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет поменять конституцию своей страны, но не ради демократических перемен, а чтобы лишить своего преемника власти.

Напомним, Лукашенко поручил правительству и парламенту ограничить полномочия президента и перераспределить власть в стране. Стоит отметить, что ранее он отказался возвращаться к Конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама