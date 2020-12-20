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В Беларуси люди вышли на "Марш народного трибунала", силовики стягивают спецтехнику

20 декабря, 11:33

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Активисты с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь солидарности

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов и объявления победы Александра Лукашенко. Сегодня в разных районах Минска люди вышли на "Марш народного трибунала".

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Как сообщает Telegram-канал Nexta, уже традиционно люди начали выходить на улицы в очередной день протестов. В частности, заметили колонны людей в минском районе Сухарево.

Фото: Радио Свобода

Также несколько человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь солидарности. Проезжающие мимо автомобилисты поддерживают их гудками.

Между тем утром уже заметили и спецтехнику силовиков.

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Также в Минске заметили тракторы, которые едут по улицам под звуки песни "Любимую не отдают" в сопровождении автомобиля правоохранителей.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.

Как ранее сообщали, что после того как Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против действующей власти Беларуси, в Минске разработали "черный" список украинских чиновников.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь Минск Александр Лукашенко
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