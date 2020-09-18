В Беларуси мужчина поджег себя возле участка милиции: видео (18+)

В Беларуси, где уже больше месяца длятся протесты против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко и насилия в отношении демонстрантов, мужчина совершил акт самосожжения.
Как сообщает TUT.by, инцидент произошел 18 сентября в городе Смолевичи, расположенном в 40 км от Минска.
Днем неизвестный подошел к крыльцу здания РОВД, облил себя бензином и поджег. После этого самоубийца стал сбрасывать с себя горящую одежду и звать на помощь. Вскоре из здания РОВД выбежал сотрудник с огнетушителем и погасил пламя.
Никаких заявлений при этом мужчина не делал, однако очевидцы связывают его поступок с протестом против репрессиями в отношении мирных антиправительственных демонстрантов.
Сейчас он находится в реанимации – по неподтвержденной информации, у него ожоги 90% тела. Официальная причина случившегося неизвестна.
Ниже приведено видео с места самосожжения в Смолевичах (18+):
Напомним, что ранее белорусы выступали против полицейской жестокости более мирно – в разных уголках страны прошли женские акции, в ходе которых представительницы прекрасного пола с цветами собирались и молча стояли в центре города, либо шли маршем.
А самая массовая акция против президента Александра Лукашенко прошла 16 августа в Минске – по разным подсчетам "Марш свободы" собрал около 250 тысяч человек.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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