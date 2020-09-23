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В Беларуси на акциях протеста массовые задержания, ОМОН применил водометы (фото, видео)

23 сентября, 20:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Очевидцы сообщают о десятках задержанных

В Беларуси, где прошла "тайная" инаугурация Александра Лукашенко, милиция устроила массовые задержания протестующих на улицах Минска и применила водометы.

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Как сообщает TUT.BY, разгон акции протеста проходил возле стелы "Минск – город-герой", там же применялись и водометы.

По словам очевидцев, уже задержаны десятки людей, причем милиция действует довольно жестко, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст протестующих.

В частности, ранения получила женщина.

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Также минчане рассказали, что, когда на проспекте Победителей начинают собираться люди, сразу же прибывают автозаки и бусы, оттуда выходят силовики и начинают задержания.

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Стоит добавить, что у метро "Пушкинская" произошел довольно показательный эпизод: ОМОНовцы жестко задержали мужчину, когда он вышел из перехода и поднял два пальца вверх. Очевидцы рассказали, что он был слегка выпившим. Люди хотели его отбить, но не получилось.

Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробнее, что говорил Лукашенко на церемонии.

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А тем временем в оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с "воровской сходкой". Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что церемония проходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

Смотрите также заявление оппозиционерки Светланы Тихановской:

Видео: Пул Первой/Telegram

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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